Prefeitura estuda regulamentar aluguel de cadeiras na praia

A Prefeitura de Salvador vai estudar uma forma de regulamentar a cobrança do aluguel de cadeiras e sombreiros nas praias.

De acordo com a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, a Procuradoria Geral do Município vai analisar o parâmetro legal para estabelecer, por exemplo, um valor máximo para cobrança.

Segundo a secretária, um decreto e uma portaria publicados no final do ano passado para regulamentar o uso da faixa de areia não inclui o aluguel dos equipamentos.

"Como não está regulamentado, teoricamente não pode ser cobrado", afirmou. Não há previsão de quando a regulamentação poderá ser estabelecida.

Atraso

Prevista para o final de dezembro de 2013, a entrega dos kits móveis, equipamentos que os 200 barraqueiros licenciados usarão para trabalhar na orla, só deverá ser finalizada no próximo dia 6 de fevereiro.

As tendas móveis serão fornecidas por cervejarias aos barraqueiros e contarão com 40 cadeiras, 20 sombreiros e 20 banquetas. Um acordo foi firmado entre representantes dos comerciantes e cervejarias, com apoio da prefeitura, onde se definiu que cada tenda só poderá comercializar produtos da marca que doará seu kit de trabalho.

Ficou estabelecido, ainda, que as tendas terão que manter uma distância mínima de dez metros. Quem não obedecer poderá ser punido com a perda da concessão.

O secretário estadual de Turismo, João Carlos Silveira, foi procurado pela reportagem para falar sobre os efeitos de cobranças abusivas para o setor de turismo, mas a assessoria informou que ele não iria se pronunciar.

