Prefeitura entrega três praças requalificadas no Uruguai

As praças João Paulo II, Santo Expedito e do final de Linha, localizadas no bairro do Uruguai, foram entregues requalificadas aos moradores do bairro, na noite desta segunda-feira, 2. A cerimônia contou com a presença do prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis.

Ao todo, os três espaços contabilizam mais de 2,3 mil m² de área requalificada. Durante a entrega dos equipamentos, o prefeito também autorizou a realização do programa 'Iluminando Nosso Bairro', na localidade.

Com 656m² de área construída e 410m² de área verde projetada, a praça João Paulo II recebeu investimento de R$ 82 mil para implantação de Academia de Saúde, parque infantil, mesas de jogos, pergolado, comunicação visual, acessibilidade e pavimentação, além de paisagismo e iluminação em LED.

Já na praça Santo Expedito foram investidos R$163 mil para construção de Academia de Saúde, parque e espaço infantil, pergolado, recuperação de quiosques, estacionamento, comunicação visual, acessibilidade e pavimentação. Assim como a João Paulo II, a área também recebeu iluminação em LED e paisagismo.

Na praça do final de Linha do Uruguai, com o investimento de R$194 mil, foram implantados Academia de Saúde, bancos, mesas para jogos, anfiteatro, itens decorativos, paisagismo, iluminação em LED, pavimentação e acessibilidade.

Além de lideranças do bairro e da própria população, no evento, também estiveram presentes o secretário municipal de Manutenção (Seman), Virgílio Daltro e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Marcílio Bastos.

