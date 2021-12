Prefeitura entrega segundo trecho de requalificação da Barra

Uma cerimônia realizada em frente ao Clube Espanhol, em Ondina, marcou, no final da tarde desta quarta-feira, 23, a entrega pela prefeitura da capital do segundo trecho das obras de requalificação da orla da Barra.

Com trabalhos iniciados em abril deste ano, as intervenções compreendem cerca de um quilômetro, entre o Barra Center e o Clube Espanhol, que agora conta com nova alvenaria e sistema de drenagem, além de implantação de rede subterrânea de serviços (fiação elétrica, de telefone etc.).

As intervenções englobaram reconstrução do passeio do lado direito da Av. Oceânica e alargamento da calçada no lado esquerdo.

As melhorias incluem, ainda, ciclofaixa e mobiliário urbano, guarda-corpo, itens de acessibilidade, novo gramado e paisagismo no Morro do Cristo, iluminação em LED e recuperação de uma praça.

"Um dos destaques é o paisagismo, com canteiro florido dando nova vida a essa parte de Salvador e reafirmando nosso compromisso com o meio ambiente. Outro destaque é que ciclistas, corredores e todos que gostam de malhar ou caminhar não vão mais ficar disputando espaço, porque ampliamos bastante a calçada com boa área para todos", disse o prefeito ACM Neto.

adblock ativo