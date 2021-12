Prefeitura entrega proteção de encosta em Cosme de Farias

A prefeitura de Salvador implantou uma geomanta para a proteção de áreas de risco na Rua Nova do Sossego, em Cosme de Farias, nesta terça-feira, 6. O equipamento foi entregue com as presenças do prefeito ACM Neto e do diretor geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macedo. Até o momento, já foram instaladas 195 geomantas na cidade.

O investimento obteve um total de R$105 milhões. A técnica de proteção, no qual utiliza PVC e geotêxtil, foi aplicada em uma encosta de 762 m², visando beneficiar quase 700 moradores.

“Hoje está sendo entregue mais uma encosta protegida em uma região que já vem sendo beneficiada tanto com geomantas, quanto contenção de encostas. Isso porque Cosme de Farias é uma das áreas mais perigosas da cidade em termos de deslizamento de terra, devido à topografia”, destacou ACM Neto.

Além disso, o prefeito lembrou que recentemente foi autorizada a aplicação de geomanta em 40 áreas espalhadas pela capital baiana até o fim deste ano. Com isso, Salvador vai superar a marca de 300 encostas que receberam proteção ou contenção pela Prefeitura desde 2013.

