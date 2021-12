Prefeitura entrega carteira de gratuidade para idosos

A Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) atualizou o cadastro para a gratuidade no transporte interestadual, adicionando 135 idosos que não recebiam o benefício. A carteira da gratuidade começa a ser entregue esta quinta-feira, 8, na sede do Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra (Simm), no Comércio, a partir das 8h.

A ação assegura o que determina o artigo da Lei Nº 10.741/2003, do Estatuto do Idoso, de 18 de outubro de 2006, que garante gratuidade no transporte coletivo interestadual. As empresas têm que reservar duas vagas por ônibus ou desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para idosos com 60 anos ou mais e que tenham renda de até dois salários mínimos.

De acordo com o Secretário Maurício Trindade, ainda existem 388 idosos já cadastrados que ainda não podem usufruir do benefício por falta de documentação. Os idosos que ainda têm alguma pendência para a liberação da carteira de gratuidade, ou que ainda não fizeram a inscrição, precisam ir à Coordenadoria de Gestão de Benefícios (CGB) da Sempsl, que funciona na Rua Conselheiro Saraiva, 8, 3º andar, no Comércio.

Quem tem direito ao benefício e se cadastrar precisa levar a carteira de identidade ou outro documento com foto e um dos seguintes itens: carteira de trabalho com as informações atualizadas, contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador, carnê de contribuição do INSS, extrato de pagamento de benefício, declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado.

