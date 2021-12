Prefeitura entrega 440 casas no bairro de Cajazeiras V

Um dos maiores exemplos de transformação de local e de vida pôde ser conferido, ontem, com a entrega das chaves pela prefeitura aos 440 moradores do Recanto do Luar, no bairro de Cajazeiras V, em Salvador, pelo programa Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia contou com as presenças do prefeito ACM Neto.

O residencial Recanto da Luar é uma obra do governo federal, orçada em R$ 29,5 milhões. À prefeitura coube selecionar os beneficiados, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Para definição dos beneficiários, foram adotados critérios técnicos e sociais: residentes de áreas de risco, idoso, gestante, deficiente físico e filhos pequenos na formação familiar, e inclusão no Cadastro Único – base de dados de famílias de baixa renda utilizada pelo governo para a execução de programas sociais.

Das 440 famílias que serão contempladas, 418 já assinaram contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF). Uma das beneficiadas é Kátia Reis, 50 anos. Moradora de área de risco em Cajazeiras, era só felicidade ao ganhar um novo lar.

Iniciado em 2013

O prefeito ACM Neto lembrou o processo iniciado em 2013 que resultou na entrega do projeto. “Estivemos aqui em 2013 aqui para mudar a vida de famílias que viviam em condições precárias nesta localidade, que era chamada de Portelinha. Ao transferirmos aquelas famílias para novas residências, foi dada ordem de serviço para garantir a ocupação deste local”.

Já o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Vivaldo de Oliveira Neto ressaltou que a iniciativa traz mais humanidade à vida das famílias.

“Essas pessoas agora passam a morar em um local com condições dignas, com acesso a serviços como água e luz”, pontuou o gestor do banco público.

“Venho lutando para conseguir uma casa e, finalmente, fui contemplada”, festejou a moradora Kátia Reis.

