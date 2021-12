Prefeitura entrega 400 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida na Boca da Mata

A prefeitura de Salvador entregou 400 unidades habitacionais no empreendimento Franco Gilberti, em Boca da Mata, nesta terça-feira, 22. A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida e contemplou 47 mães de crianças com microcefalia, nos apartamentos térreos dos blocos próximos à rua.

“Como esta família, diversas outras estão sendo beneficiadas. Nós sabemos da importância da casa própria. É o sonho de uma vida, que agora está sendo realizado. Vamos seguir fazendo mais entregas de moradias. Temos neste momento mais 1.640 unidades habitacionais em construção, junto com a Caixa Econômica Federal”, afirmou Bruno Reis, atual vice-prefeito e também prefeito eleito.

A administração municipal, segundo Bruno Reis, vai continuar investindo na construção de conjuntos populares.. “Vamos também fazer novos empreendimentos habitacionais com recursos próprios da Prefeitura, como nós fizemos no loteamento Barro Branco e na comunidade Guerreira Zeferina”, assinalou o prefeito eleito, ao lado do secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luciano Sandes, e do vereador Kiki Bispo.

