Prefeitura embarga prédio dos Correios da Pituba

O prédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos da Pituba, localizado na avenida Paulo VI, foi embargado e notificado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) na manhã desta segunda-feira, 27.

De acordo com o órgão, engenheiros realizaram uma vistoria no local e detectaram que o imóvel "não possui condições de habitação e segurança" exigidas pela legislação municipal.

A administração do local terá o prazo de 30 dias para realizar a recuperação estrutural do prédio. Se a reforma não for realizada no prazo estabelecido, o edifício será interditado.

Em entrevista, o diretor regional dos Correios, Cláudio Moras Garcia, informou que irá analisar as solicitações da Sucom e assim tomar as medidas cabíveis.

"O prédio possui todas as condições de segurança exigidas pela legislação municipal. Inclusive, existem alguns setores que estão passando por adaptação em função das novas legislações, como o sistema de combate a incêndio", disse o diretor.

Sucom

De acordo com Silvio Pinheiro, titular da Sucom, o prédio possui uma série de problemas, como extintores de incêndio vencidos e projetos de segurança instalados incorretamente.

"A prefeitura já havia alertado várias vezes. Com o embargo, o prédio deveria ser desocupado e agora todo o risco para quem frequentá-lo é por conta dos Correios", advertiu Pinheiro.

O Correio da Pituba recebe a média de um milhão de encomendas por dia e, além de atender à demanda de Salvador, presta serviços para as cidades vizinhas.

Encomendas

Cláudio Moras afirmou que os Correios possuem estrutura suficiente para atender as encomendas em outro local, caso seja necessário.

Mas o diretor disse que não acredita que a transferência do local seja necessária. "Nós acreditamos que o assunto será resolvido dentro de 30 dias e a interdição não ocorrerá. Porém, caso seja necessário, nós temos condições o suficiente de manter o atendimento sem prejudicar as entregas. Não dependemos de apenas um único prédio", assegurou o diretor.

Reforma

De acordo com Moras, o prédio passa por reformas a cada dez anos, além de reparos rotineiros com frequência. Segundo o diretor, a última reforma geral foi realizada há uma década.

"Já temos uma nova reforma prevista para acontecer. Ela está em fase de licitação e a previsão é que seja iniciada no ano que vem. Será uma reforma de grande porte e todo o prédio será revitalizado", concluiu Cláudio Moras.

