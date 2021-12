Prefeitura e Walmart se unem para melhorar Elevador Lacerda

Um dos principais pontos turísticos da capital baiana, o Elevador Lacerda, terá renovadas as cabines 1 e 2, que voltarão a funcionar entre os dias 15 e 20 deste mês. Para realizar a modernização do equipamento, a Prefeitura Municipal de Salvador firmou um pacto com a rede de supermercados Walmart, que responderá por cerca de 70% do custo total da substituição dos equipamentos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), responsável pelo funcionamento do serviço, o investimento na modernização do Elevador Lacerda é de R$ 900 mil. A Walmart cede R$ 650 mil e a prefeitura assume o restante.

Segundo o superintendente da Transalvador, Renato Araújo, em contrapartida, a prefeitura permite que a empresa faça obras no canteiro central da Avenida Ogunjá, para facilitar o acesso ao Supermercado Hiper Bompreço, que integra a rede Walmart de supermercados.

Por meio da assessoria de imprensa, a Walmart confirmou o investimento nas novas cabines do Elevador Lacerda, mas não deu detalhes sobre as obras na Av. Ogunjá nem sobre o pacto firmado com a prefeitura.

As cabines 1 e 2 são as primeiras para quem chega da Praça Municipal. Após liberadas as duas primeiras cabines, será a vez de as de números 3 e 4 entrarem em fase de substituição. A forma de financiamento desta obra ainda será definida.

Infraestrutura - Os novos equipamentos do Elevador Lacerda comportarão mais passageiros e terão um novo sistema de refrigeração e portas com infravermelho. O projeto de modernização das unidades inclui também a substituição do sistema de controle, que passará de eletromecânico para digital. De acordo com a Transalvador, a substituição das cabines antigas pelas novas proporcionará economia de 50% no consumo de energia elétrica.

"Essas cabines não são trocadas há 139 anos. O projeto, que não inclui somente a troca das cabines, mas a modernização de todo o sistema do elevador, dará mais conforto aos usuários do serviço", diz Renato Araújo.

Segundo Araújo, as cabines terão capacidade de transportar 25 pessoas, ou seja, sete a mais que na capacidade original. Com o novo equipamento, conforme o superintendente, o tempo de deslocamento entre a Praça Municipal e o Comércio será, em média, de 20 segundos. No atual sistema, o trajeto é feito em 23 segundos. As novas instalações não vão alterar o preço do serviço, que será mantido em R$ 0,15, garantiu Araújo.

Alternativa - Durante o processo de modernização, a Transalvador disponibiliza cinco micro-ônibus como suporte à locomoção dos usuários, já que o elevador está operando apenas com duas cabines. Os veículos funcionam gratuitamente e circulam no horário de funcionamento do Elevador Lacerda, com parada na Praça Municipal e em frente à Praça Cayru, na área do Comércio.

adblock ativo