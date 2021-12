Prefeitura e governo negociam gestão das estações

O governo do Estado e a Prefeitura de Salvador estão negociando a administração das estações de transbordo da capital, hoje sob gestão municipal.

De acordo com a diretora de mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur), Ana Cláudia Nascimento, prefeitura e governo estão caminhando para que as estações Iguatemi e Mussurunga sejam administradas pelo Estado.

"As conversas estão avançadas e já se chegou a um acordo, mas não foi assinada a transição. Ainda não está confirmado", ressaltou.

Ela disse, ainda, que as estações da Lapa e Pirajá estão sendo negociadas.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), por meio da assessoria de comunicação, informou que a administração das estações faz parte das negociações entre prefeitura e governo do Estado referentes ao metrô.

De acordo com informações da assessoria, há acordo em alguns pontos da transferência da administração para o governo estadual, mas também existem divergências e o processo ainda está em aberto.

Segundo Ana Cláudia Nascimento, caso a transferência seja concretizada, as estações Iguatemi e Mussurunga serão utilizadas de maneira integrada entre os sistemas metroviário e rodoviário.

Sindicato - Na opinião do presidente do sindicato dos rodoviários, Manoel Machado, o estado de precariedade dos terminais prejudica, igualmente, passageiros e rodoviários. "Todos sofremos diariamente com os ônibus e terminais lotados", queixou-se.

De acordo com Machado, a administração das estações é descentralizada e contribui para a precariedade destes locais. "Quando cobramos melhorias da prefeitura, dizem que é responsabilidade da empresa terceirizada. A empresa, por sua vez, coloca a culpa na prefeitura. Desta forma, nada é feito", criticou.

O representante dos rodoviários defende a implantação de um novo sistema de transporte coletivo, como o metrô, para desafogar o sistema de ônibus.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta segunda, 25

