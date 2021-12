Prefeitura e governo fecham acordo sobre integração metropolitana

Os usuários do transporte metropolitano que utilizam o metrô e o ônibus urbano de Salvador pagarão apenas uma tarifa (atualmente R$ 3,60) em um período de duas horas, a partir do dia 1º de outubro. O acordo foi fechado nesta terça-feira, 26, em reunião realizada no Ministério Público da Bahia (MP-BA), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com representantes da prefeitura e de membros do governo estadual. O Termo de Ajuste de Conduta (TAC) será assinado na próxima sexta, 29.

O termo ainda prevê a redução de 1% da alíquota sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) do combustível utilizado pelas empresas dos ônibus de Salvador. A integração completa só será válida, no entanto, se os passageiros dos ônibus metropolitanos ingressarem no metrô antes do ônibus urbano. Ou seja, não vale para quem deseja sair de usar o transporte metropolitano e em seguida o urbano.

“O acordo prevê que os ônibus de Salvador possam recepcionar os passageiros metropolitanos que utilizarem também o metrô. Essa é uma vitória do usuário do transporte metropolitano, como já tinha sido do usuário do transporte urbano de Salvador”, explica o secretário Fábio Mota, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação (Secom).

O governo do Estado realizará a contratação de uma empresa para realizar um estudo referente à tarifa de integração, cujo termo de referência está sendo elaborado conjuntamente pelas partes. O termo vai analisar qual a tarifa ideal para remunerar o sistema, que atualmente é dividida entre o sistema de transporte público urbano de Salvador (R$ 1,42) e o metrô (R$ 2,18), totalizando o valor da passagem, que é R$ 3,60. A estimativa é que o estudo que prevê a reavaliação da divisão tarifária seja concluído em um prazo de dois meses.

