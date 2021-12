Prefeitura e Estado não chegam a acordo sobre o metrô

"Dessa vez, saiu fumaça preta". Foi lembrando o recente conclave que escolheu o novo papa, que o secretário da Casa Civil do Estado, Rui Costa, disse no início da tarde desta quinta-feira, 14 que ainda não foi batido o martelo para a transferência do metrô de Salvador da prefeitura para o Estado.

A reunião comandada pelo governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) contou com a presença de Rui Costa e do secretário municipal de Transportes, José Carlos Aleluia, além de técnicos do Estado e prefeitura.

Costa e Aleluia foram escalados para falar sobre a reunião. Conforme o secretário da Casa Civil do Estado, "basicamente a divergência está na integração do metrô com o ônibus e na tarifa a ser definida". Rui não quis revelar os valores que estão sendo discutidos.

Explicou ainda que o Estado não pode apenas receber os equipamentos do sistema (aí incluída a linha de trem do subúrbio), mas precisa ser viabilizado "o funcionamento do metrô".

Recursos - Com investimento total de R$ 4 bilhões com a integração da linha 2 ao sistema e a ampliação da linha, Costa lembrou que os recursos do metrô virão do setor público e da iniciativa privada. Por essa razão, a modelagem de operação proposta é o da Parceria Público-Privada (PPP). Informou que o Estado vai subsidiar a operação do novo transporte coletivo da capital baiana.

O secretário José Carlos Aleluia gostou do andamento das negociações e assinalou a boa vontade do governador Jaques Wagner e do prefeito ACM Neto para se chegar ao entendimento.

"Fica claro o firme objetivo da prefeitura de transferir o metrô e do Estado de recebê-lo e integrar o sistema (com os ônibus). Queremos melhorar a mobilidade da cidade. Não é possível que Salvador tenha dado prioridade ao transporte individual", disse Aleluia.

A próxima reunião entre as partes deve ocorrer até o fim de março e vai depender das agendas do governador e do prefeito.

