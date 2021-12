Prefeitura diz que vai recuperar monumento que pegou fogo

O prefeito de Salvador, ACM Neto, solicitou que a Secretaria de Desenvolvimento, Cultura e Turismo (Sedes), através da Fundação Gregório de Matos (FGM), inicie um levantamento detalhado sobre as intervenções necessárias para requalificação do monumento em homenagem a Clériston Andrade, na Avenida Garibaldi, que sofreu um incêndio no domingo, 20.

Conforme a prefeitura, uma avaliação inicial indica que será necessária a restauração da fibra de vidro e reposição das placas de mármore, que foram danificados pela alta temperatura.

ACM Neto informou que já foi apresentada queixa na 7ª Delegacia (Rio Vermelho), que fará uma vistoria no monumento para identificar a causa do incêndio.

O prefeito também informou que já foi agendado, para essa semana, uma reunião com a família do artista Mario Cravo Jr., responsável pela construção do monumento, para que possam acompanhar o processo de restauração, que começará assim que sair o estudo detalhado sobre as intervenções necessárias.

O monumento em homenagem ao ex-prefeito de Salvador Clériston Andrade tem 14 metros de altura e sua estrutura é formada por materiais como alumínio, fibra de vidro, chapas de cobre, mármore e concreto. A obra foi lançada em 1983 pelo artista Mario Cravo Jr.. Andrade morreu um ano antes, vítima de um acidente de helicóptero durante campanha ao governo da Bahia.

Intervenções

A Prefeitura informou que a FGM dá andamento ao Programa Fontes e Monumentos, que prevê recuperação de 100 equipamentos até o final de 2016, com um investimento de R$ 2,5 milhões. Até o final de 2014, serão cerca de 40 monumentos entregues após passar por intervenções.

Conforme a administração municipal, já foram contemplados a estátua de Pelé, que fica na Arena Fonte Nova, o busto de Cosme de Farias, localizado na praça do bairro que leva o mesmo nome, e a estátua de Vinícius de Moraes, em Itapuã. Já começaram a ser realizadas as intervenções no Cetro da Ancestralidade, no Rio Vermelho.

