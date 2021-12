Prefeitura diz que galpões foram demolidos sem licença

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) emitiu uma nota em que afirma que a demolição de galpões localizados no Calabetão, realizada desde a última quinta-feira, 15, próximo à Estação Pirajá, foi feita sem a autorização municipal necessária.

A derrubada dos imóveis acontece porque no local será construído o pátio central de uma das estações do metrô soteropolitano.

Ainda de acordo com o informe, um representante da CCR Metrô Bahia, concessionária responsável pela construção e operação do Sistema Metroviário de Salvador, foi até a superintendência para dar entrada no processo de emissão do alvará de demolição na sexta-feira, 16. Na ocasião, o engenheiro do consórcio teria afirmado que apenas "um muro" fora derrubado.

Porém, como publicou A TARDE na mesma sexta, pelo menos quatro galpões já tinham sido demolidos por "agentes não identificados".

Nesta terça, 20, quando a equipe de reportagem voltou ao local, apenas o teto e as pilastras de todas as sete edificações da área restavam de pé. As paredes já haviam sido levadas ao chão e, de acordo com funcionários, as obras já estavam em andamento.

Concessionária

A TARDE procurou a assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia, pela terceira vez, nesta terça, e novamente a concessionária negou que tenha participado da demolição dos galpões. De acordo com a empresa, os imóveis ficam em local público, o que impossibilitaria a ação de um órgão que não seja público.

A equipe de reportagem pediu que um e-mail fosse enviado para oficializar a posição da CCR, mas a assessoria da concessionária preferiu passar as informações por telefone.

Também voltamos a entrar em contato com a Sucom, que confirmou a informação de que um representante da CCR teria ido ao órgão solicitar a licença para demolição, a qual estaria próxima de ser concedida.

A assessoria do órgão municipal ficou de apurar se a demolição de imóveis sem autorização poderia gerar algum tipo de punição ou multa, mas não deu resposta à questão até a publicação desta reportagem.



A divulgação do comunicado da Sucom aconteceu dois dias após a CCR, o Estado e a própria Sucom negarem participação na derrubada dos galpões, que serviam de depósito para empresas do ramo alimentício e uma transportadora.

Procedimento

Segundo o que a Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom) informou sexta, o procedimento normal nesses casos é que a própria concessionária comece a demolição, e que a Sucom conclua.

De acordo com o titular da Sucom, Silvio Pinheiro, em casos de solicitação de demolições por outros órgãos, uma análise é feita para definir se a superintendência municipal tem atribuição para realizar o serviço. O que não aconteceu neste caso.

