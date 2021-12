Prefeitura diz que cortará ponto de professores que aderiram à greve

A prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira, 12, que irá cortar o ponto dos professores que aderiram à greve. Com isso, os dias não trabalhados pelos profissionais não serão computados. A greve dos professores foi deflagrada na manhã da quarta-feira, 11, e durante esta quinta, os profissionais realizaram uma série de atos na cidade.

Na noite da última quarta, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) e a gestão municipal se reuniram para buscar um acordo entre as partes, o que resultou na confirmação da greve por tempo indeterminado. Na próxima terça, 17, haverá uma nova reunião entre os docentes para definir os rumos do movimento.

Com a paralisação, a categoria pede um reajuste salarial de 12,41%, pois, segundo o sindicato, há três anos não há nenhum reajuste. A reportagem de A TARDE tentou contato com a diretoria da APLB, mas não obteve retorno.

