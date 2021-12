Prefeitura divulga atrações para o Réveillon de Salvador

Foi divulgada, na manhã desta segunda-feira, 27, a grade de atrações que irá animar os cinco dias da festa de Réveillon 2017 de Salvador. Entre os artistas, Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Saulo, Bell Marques, Thierry, Luan Santana, Claudia Leite, Anitta e as duplas Simone e Simaria, Jorge e Matheus e Marcos e Belucci, além das bandas Aviões do Forró, BaianaSystem, Psirico, O Rappa, Duas Medidas, Natiruts e Oito7nove4

A festa começará dia 28 de dezembro e será realizada no circuito Daniela Mercury, na Praça Cairu, no Comércio. A rainha da axé music, por sinal, fará sua apresentação, no dia 1º de janeiro, dando continuidade ao tradicional Pôr do Som.

O anúncio ocorreu durante coletiva, com o prefeito ACM Neto, no Palácio Thomé de Souza, no Centro Histórico de Salvador.

Segundo Neto, a divulgação da grade ocorre "para permitir que os atores econômicos possam começar a vender a cidade mais cedo e, assim, atrair ainda mais turistas".

O prefeito disse ainda que mais cinco atrações, que podem ser nacionais ou internacionais, devem ser anunciadas ao longo do ano. A expectativa é que um milhão e meio de pessoas estejam nos cincos dias de festa.

Diferente da passagem do ano de 2016, todos os shows serão na Praça Cairu. Nos bairros, apenas queima de fogos. Conforme a prefeitura, todas as atrações serão custeadas com dinheiro de patrocinadores, que ainda estão em fase de negociação. O valor do investimento não foi divulgado.

Prefeito ACM Neto durante coletiva (Foto: Luana Almeida | Ag. A TARDE)

