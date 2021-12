Prefeitura disponibilizará transporte para atender demanda durante paralisação

Em nota, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a Prefeitura de Salvador informou que montou um plano de contingência para suprir a demanda de transporte da população, devido a paralisação dos rodoviários nesta sexta-feira, 14.

Serão disponibilizados 300 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) para operar em roteiros nos grandes corredores da cidade, tais como avenida Silveira Martins, Castelo Branco, Cajazeiras, Boca da Mata, Suburbana, Orla e Centro, tendo como principais destinos as regiões da Lapa, Ribeira, Iguatemi, Pituba e Itaigara.

Além disso, 800 veículos do Transporte Escolar e do Transporte Turístico irão circular com valor da tarifa vigente. A Semob também salienta que a paralisação representa o descumprimento de obrigação essencial dos contratos de concessão. Por esse motivo, as concessionárias sujeitas à multa no valor total de R$ 1.120.000 por cada dia paralisado.

