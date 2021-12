Prefeitura desmente fake news sobre policlínica do Subúrbio

Nos últimos dias as redes sociais receberam fake news sobre uma liberação do alvará para a construção da policlínica de Escada, bairro do Subúrbio Ferroviário. Nas notas foram inseridas informações alegando que a Prefeitura estaria retardando a liberação do documento para que o governo do Estado fizesse a construção da unidade de saúde.

Em nota, a Prefeitura se posicionou sobre o caso informando que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) já possui documento da liberação do alvará, datado em 11 de outubro. Também foi informado que o projeto indica a construção da unidade de saúde dentro do Parque Urbano de Escada, uma área ambiental, as normas devem ser seguidas baseando-se no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) e da Lei de Ordenamento do Uso do Solo, o que faz com que o pedido de alvará seja mais lento porque há questões que precisam ser analisadas.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a ASCOM do Governo do Estado e aguarda o posicionamento.

