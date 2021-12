Prefeitura define regras do comércio durante a Copa do Mundo

A prefeitura publicou no Diário Oficial de terça-feira, 6, portaria que define regras para o exercício do comércio informal em locais públicos durante a Copa do Mundo. Os ambulantes poderão atuar com kits dos patrocinadores oficiais da competição, compostos de isopor, sombreiro, colete numerado, boné e crachá. A taxa para venda de bebidas industrializadas (cerveja, água, refrigerantes, etc) é de R$ 120,61. Para baianas de acarajé, o valor é de R$ 66,73.

