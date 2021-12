Prefeitura decide sobre realização da Fan Fest

É aguardada até o final desta segunda-feira, 26, a decisão sobre a realização da Fan Fest em Salvador. De acordo com o prefeito ACM Neto, há a perspectiva de um entendimento entre a prefeitura e a Fifa para a realização do evento na área do Farol da Barra, porém ainda faltam detalhes a serem estabelecidos.

"Desde o começo, eu disse muito claramente e a Fifa tem conhecimento disso, que toda a parte de entretenimento do Fan Fest só poderia acontecer na medida que houvesse recursos privados. Nós já tivemos sinal positivo de um grande patrocinador e, portanto, torna a realização do FanFest possível", afirmou o prefeito, em entrevista coletiva para apresentar o Plano de Cargos e Vencimentos (PCV) dos servidores públicos municipais.

Segundo ACM Neto, a prefeitura vai garantir os serviços públicos próprios do município, como a organização do trânsito, o acesso e a saída do local do evento e a limpeza da área. "É claro que o Fan Fest que vai acontecer é diferente daquele que no passado a prefeitura, enquanto eu ainda não era prefeito, ajustou com a Fifa. Era um evento que ia custa 20 e tantos milhões de reais. Esse não vai acontecer, vai ser um Fan Fest mais econômico, nós não vamos ter grandes apresentações musicais, eu acho que não justifica", ressalta o chefe do Executivo municipal.

Prioridade



Para o prefeito, os recursos públicos devem ter prioridades diferentes de um evento da Fifa. "Nossa preocupação é aplicar bem o dinheiro público e saber o que é prioridade. Porque, de um lado, a cidade tem que oferecer as alternativas de lazer para quem vem para a Copa. Por outro lado, a gente não vai sacrificar dinheiro importante de saúde, de educação e ação social para realizar esse evento", aponta ACM Neto.

Além da pré-disposição da prefeitura em não utilizar recursos do município para realizar o Fan Fest, uma ação cautelar movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) coíbe essa utilização. "Eu inclusive falei com a promotora de justiça, doutora Rita Tourinho, ao telefone, porque existe do ponto de vista conceitual uma visão coincidente da prefeitura com o que pensa o Ministério Público", garante o prefeito.

