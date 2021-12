Prefeitura de Salvador pretende concluir vacinação de grupos prioritários na próxima semana

A prefeitura de Salvador pretende concluir a vacinação de todos os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) até a próxima quarta-feira, 16.

De acordo com o prefeito Bruno Reis (DEM), em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 11, após o término dos grupos definidos, o calendário seguirá apenas com a faixa etária como critério.

"Vamos vacinar a população de rua com a vacina da Janssen e aí teremos concluído todos os públicos do PNO e a partir daí é só por idade. Esperamos, de terça a quarta concluir todo o público do PNO, todas as recomendações do MP, da CIB, e até as medidas judiciais nós cumprimos todas porque vocês sabem que eu quero vacinar todas as pessoas", afirmou.

O prefeito falou ainda sobre um possível colapso do sistema de saúde da capital baiana com a aproximação de uma terceira onda da pandemia. Atualmente, a ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade está em 83%.

"Chegamos até esse momento sem ocorrer o colapso. Espero passar por essa guerra sem isso acontecer. E diante de acúmulo de eventos neste mês, que começaram na semana passada, ainda tem São João, 2 de Julho, precisamos manter as coisas como estão", afirmou em relação aos decretos de medidas restritivas atualmente em vigor no município.

adblock ativo