Prefeitura de Salvador participa de evento em Buenos Aires

Salvador está entre as cidades participantes do SmartCity Expo, evento que acontece nesta quarta, 24, e quinta-feira, 25, em Buenos Aires, capital da Argentina.

Com o tema “Desenvolvendo talento, criamos o mundo”, o encontro reúne cerca de 700 cidades de todo o mundo e promove a integração e troca de experiência entre os gestores municipais, por meio de apresentações de projetos e políticas públicas, .

O chefe de gabinete do prefeito ACM Neto, Kaio Moraes, e o secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Sérgio Guanabara, vão estar presentes no SmartCity Expo.

Durante o evento, o titular da Sedur irá apresentar o programa de desenvolvimento econômico e geração de renda da capital baiana, o Salvador 360.

“Em Buenos Aires, vamos focar em ações voltadas para o conceito de cidade inteligente, como a instalação do primeiro centro de inovação público-privado do país, o Hub Salvador; o aplicativo CittaMobi, além do nosso projeto âncora para o fomento da economia criativa que deve ser lançado pelo prefeito nos próximos meses”, explica Guanabara.

