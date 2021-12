Prefeitura de Salvador interdita 48 estabelecimentos no fim de semana

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) interditou 48 estabelecimentos, durante vistoria de 107 bairros, durante este fim de semana, ou seja, da sexta-feira, 26, até o domingo, 28. As ações de fiscalização possuem o intuito de garantir o cumprimento das medidas de combate à Covid-19.

Os estabelecimentos funcionavam mesmo com o decreto em vigor que permite a abertura apenas de atividades essenciais, a exemplo de supermercados e farmácias. Na ação, foram interditadas uma barbearia, 30 bares, um comércio de rua menor que 200m², quatro comércios de rua maiores que 200m², quatro depósitos de bebidas, duas lanchonetes, duas padarias/delicatessen, três mercados e um restaurante.

Além disso, também foram dispersadas 13 aglomerações nos bairros da Fazenda Grande do Retiro, Santa Mônica, Ribeira, Dom Avelar, Pirajá, Macaúbas, Jardim Cajazeiras, Jardim Cruzeiro e Capelinha.

Desde o dia 18 de março de 2020, quando as medidas tiveram início em Salvador, já foram oito mil interdições, 99 cassações de alvará e 741 aglomerações dispersadas.

Operação Tira o Pé da Areia

A GCM atuou também no último final de semana com a operação “Tira o Pé da Areia”, com fiscalização nas praias da cidade, nos trechos entre Amaralina e Praia do Flamengo, Praia da Paciência e Porto da Barra, além das praias da Cidade Baixa e Subúrbio. Não foram registradas ocorrências graves e o número de pessoas que insistem em descumprir o decreto foi baixo. Os banhistas foram orientados e deixaram o local sem resistência.

Feira do Rolo

No domingo, 28, 22 apreensões, como exemplo de mesas, cadeiras, hélices de ventilador e facão, foram feitas na Feira do Rolo, na poligonal que engloba a Baixa do Fiscal, Largo do Tanque e Rua Nilo Peçanha.

