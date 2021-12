Prefeitura de Salvador inicia reconstrução de escola no Vale dos Lagos

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira, 5, a reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Lírio do Vale, no Vale dos Lagos. A autorização foi assinada no local pelo prefeito ACM Neto, acompanhado do secretário municipal da Educação (Smed), Bruno Barral. A estimativa é de que a obra termine em agosto do próximo ano e o novo CMEI deverá atender a 250 alunos de 2 a 5 anos.

O imóvel vai abrigar dez salas de aula climatizadas, quatro solários, banheiros, sala dos professores, sala de atendimento especializado, sala da diretoria, sala administrativa, cozinha e demais ambientes, com total de 1.256m². O investimento será de R$3,6 milhões.

Além de acessibilidade, também serão instalados itens de sustentabilidade, como sistema de captação da água da chuva e iluminação em LED.

“Eram 42 escolas deste tipo que foram construídas para atender de forma provisória, mas que acabaram ficando e que estavam bastante precárias em razão do tempo. Alunos, professores e funcionários sofriam com o calor insuportável no período do verão e, no período chuvoso, era a vez dos alagamentos e infiltrações. Desse total, ainda faltam duas escolas em pré-moldado que serão demolidas e reconstruídas ainda este ano”, destacou ACM Neto.

"Essa nova estrutura vai oferecer tudo o que é necessário para promover uma educação de qualidade. Não à toa, Salvador está entre as três capitais que mais avançaram no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) no Brasil. E vamos continuar avançando: serão entregues mais 12 unidades novas ou reconstruídas até o fim do ano, dependendo apenas dos protocolos de segurança para a retomada das atividades na educação", declarou Barral, acrescentando que o CMEI Lírio do Vale estava fechado há aproximadamente três anos, devido à situação de risco do imóvel.

