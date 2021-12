Prefeitura de Salvador inicia recadastramento de aposentados e pensionistas

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e do Instituto de Previdência do Salvador (Previs), realizará no período de 16 de novembro de 2016 a 24 de janeiro de 2017 o censo dos aposentados e pensionistas. O recadastramento é obrigatório e presencial, na sede do Previs (Avenida Joana Angélica, n° 399, Ed. Fernando José Rocha, Nazaré), das 8h30 às 16h30.

Pessoas residentes em outros municípios precisam enviar documentos autenticados junto com a declaração da prova de vida emitida por um Cartório de Registro Civil ou pela delegacia local. Aqueles que não puderem comparecer por motivos de saúde deverão comunicar através de atestado médico para agendamento de visita.

A Prefeitura contabiliza, atualmente, mais de 11 mil aposentados e pensionistas. O não comparecimento pode acarretar em bloqueio dos proventos até a regularização da situação junto ao Município. O calendário completo para comparecimento está disponível no site www.previs.salvador.ba.gov.br. Outras informações podem ser obtidas pelo (71) 3202-3452.

