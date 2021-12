Prefeitura de Salvador funciona normalmente durante greve geral

Trabalhadores de diversos setores entraram em greve nesta sexta-feira, 28, protestando em todo o país contra as reformas propostas pelo governo Temer. Apesar da paralisação nacional, a Prefeitura Municipal do Salvador (PMS) funciona normalmente desde o início da manhã. Todas as Prefeituras-Bairro também estão abertas, das 8h às 17h.

"Fizemos um esquema de mutirão para que as pessoas chegassem ao trabalho, em função da paralisação dos ônibus. Quem tinha carro deu carona, por exemplo, e também tivemos colaboradores que vieram de graça de táxi, dentro da parceria da Prefeitura com as cooperativas. Claro que tivemos ausências, mas nada que interfira na prestação dos nossos serviços. Só que a demanda está bem menor porque a presença dos cidadãos nas unidades é pequena hoje por causa da greve. No Centro mesmo não tivemos atendimento até agora", explicou, por nota, o coordenador-geral das Prefeituras-Bairro, Júnior Magalhães.

Parceria fracassada

Apesar dos serviços estarem sendo ofertados, nem todos os funcionários conseguiram comparecer ao trabalho. A Prefeitura tinha anunciado uma parceria com cooperativas de táxis para buscarem os servidores municipais em casa e levá-los ao trabalho, porém, os taxistas não conseguiram atender à toda demanda, já que eram 660 veículos, para mais de 20 mil empregados. Em nota, o secretário municipal de Gestão, Tiago Dantas, explicou que mesmo com as ausências pontuais por conta da paralisação dos ônibus e consequente dificuldade de locomoção ao trabalho, os serviços públicos estão sendo oferecidos normalmente.

