Aproveitando o Dia da Visibilidade Trans, que será comemorado neste domingo, 29, a Prefeitura de Salvador revelou que tem um homem trans na equipe de estagiários. O estudante de jornalismo, Théo Meireles, é apresentado por meio de uma animação publicada na página do governo municipal no Facebook.

Em duas horas, o vídeo já foi visualizado por 15 mil internautas e foi compartilhado mais de 400 vezes. "Você me emocionou!", "Olha a prefeitura de Salvador dando aula de respeito!", "Parabéns pela coragem de debater esse tema tão necessário, mas ainda, infelizmente, negligenciado. Bonita campanha" e "Que vídeo maravilhoso, simples, didático!" foram alguns dos comentários no vídeo.

Além de apresentar o estagiário, a animação chama atenção para a importância de respeitar as escolhas do outro, diferença entre trans e cisgênero e as dificuldades encontradas por quem é transgênero.

Da Redação

Prefeitura de Salvador faz vídeo para apresentar estagiário trans

