Prefeitura de Salvador esclarece uso de som em festa de Iemanjá

A prefeitura de Salvador informou neste sábado, 2, que não há medidas a respeito de proibição de manifestações e diversos grupos culturais durante a Festa de Iemanjá. Em nota, a prefeitura informou que foi realizada uma reunião com diversos órgãos públicos municipais, com o intuito de discutir o ordenamento e regulamentação de eventos em locais privados, a exemplo de bares e restaurantes.

Em decisão, aprovada pelos presentes na reunião, ficou definido que não será permitido o uso de som na área externa ou voltado para a rua dos estabelecimentos comerciais localizados no perímetro da festa. O intuito dessa medida é evitar situações que já ocorreram no passado, a exemplo de bares que colocaram alto-falantes e cadeiras nas ruas do Rio Vermelho durante a festa, impedindo a livre circulação.

Os estabelecimentos comerciais podem realizar eventos internos durante a Festa de Iemanjá, ou seja, sem o som voltado para a rua ou em área pública e até as 22h, desde que peçam a licença junto à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

Em relação à Enxaguada de Iemanjá, a Prefeitura esclarece que a organização do evento solicita a autorização junto à Central de Licenciamento de Eventos da Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel) para a realização do evento, que não acontece na rua, mas sim na área do estacionamento da Vila Caramuru.

