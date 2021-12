Prefeitura de Salvador eleva aumento de servidor para 6,59%

A Prefeitura de Salvador aumentou a proposta de reajuste salarial dos servidores municipais para 6,59% escalonado, sendo 2% em maio e o complemento em novembro deste ano. A medida foi anunciada após novas rodadas de negociações.

A proposta será avaliada agora nas assembleias que os servidores farão ainda nesta quarta-feira,12. Uma nova rodada de negociações já esta marcada para as 14h e 16h na sede da Secretaria de Gestão (Semge) com os Sindicatos dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) e dos Servidores da Prefeitura de Salvador .

A proposta da prefeitura é maior que a do governo baiano, que ofereceu 5,84% e selou a paz com os servidores estaduais. Também houve avanços na revisão do plano de saúde, manutenção do piso nacional dos professores e construção do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos.

