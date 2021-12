Prefeitura de Salvador divulga planilha dos ônibus

A prefeitura de Salvador, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte (Semut), divulgou nesta quarta-feira, 31, a planilha de custos do transporte coletivo. O documento é referente à tarifa atual do transporte e pode ser consultado aqui (PDF).

A planilha inclui custos variáveis, como combustível, peças e acessórios, e fixos, como remuneração de pessoal, manutenção e despesas administrativas. Por mês, cada ônibus custa R$ 22.046,6815, o que representa aproximadamente um custo total de R$ 3,89 por Km.

A planilha revela que cada passageiro custa em média R$ 2,80. O custo total por quilômetro é de cerca de R$ 4,12. Os valores são baseados no mês de agosto de 2012.

A planilha de custos dos passageiros foi calculada de acordo com o determinado no Decreto 23.311, de outubro de 2012. Ela é baseado no modelo de cálculo sugerido pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), vinculada ao Ministério dos Transportes.

>Na época da planilha divulgada, elaborada em agosto de 2012, mais de 35 mil passageiros eram transportados mensalmente. Do total, 28.619.670 passageiros pagam a passagem, mas os que têm direito à gratuidade não foram computados no cálculo.

Os estudantes que pagam meia-passagem são computados como meio passageiro. No período, a frota era de 2.400 veículos. Hoje, segundo a Transalvador, cerca de 36 milhões de passageiros são transportados de ônibus na cidade. A frota é de 2.819 veículos distribuídos em 620 linhas.

