Prefeitura de Salvador abre seleção para professores em diversas áreas

Foram abertas nesta terça-feira, 4, desde as 13h, as inscrições para a seleção de professores substitutos para atuar na rede municipal de Salvador. Ao total, são 58 vagas para as áreas da educação infantil ao 5º ano.

Os interessados precisam ter curso superior em pedagogia, línguas portuguesa e inglesa, matemática, dança, história, teatro, geografia, artes plásticas, música, ciências educação física.

Ainda segundo a Prefeitura de Salvador, os docentes terão contrato temporário de trabalho. As inscrições podem ser feitas online até as 23h59 desta quarta-feira, 5.

