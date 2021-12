Prefeitura cria 187 vagas de Zona Azul na Barra

Os moradores e frequentadores da Barra agora contam com 187 vagas de Zona Azul, que foram regulamentadas nesta terça-feira, 23, por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município.

Os motoristas podem deixar o veículo por 2 horas durante o dia ou seis horas de noite. A tarifa é de R$ 3 de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, e R$ 6, de noite. Nos domingos e feriados será cobrado o valor único de R$ 6, independente do horário.

A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) autorizou o estacionamento em sete vias do bairro: avenida Almirante Marques de Leão, na Travessa Marques de Leão, rua Dom Marcos Teixeira, rua Barão de Sergy, rua Professor Lemos de Brito, rua Airosa Galvão e rua Alfredo Magalhães.

adblock ativo