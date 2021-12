Prefeitura convoca mais 20 aprovados no concurso para Guarda Civil Municipal

A prefeitura de Salvador convocou 20 aprovados no último concurso da Guarda Civil Municipal (GCM), realizado em 2019. A lista foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) da última quarta-feira, 1º.

Os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na Rua Horácio César, 64, Dois de Julho, em até 30 dias corridos, contados a partir desta quinta-feira, 2, para apresentar a documentação exigida.

Quem não comparecer ao local no prazo estabelecido será considerado desistente e, portanto, desclassificado, o que levará à convocação do candidato seguinte na classificação.

Com convocação inicial de 100 aprovados para o cargo, 77 atualmente estão em estágio probatório após o período de formação.

