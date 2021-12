Prefeitura confirma realização da Fan Fest

A prefeitura confirmou nesta quinta-feira, 29, a realização da Fan Fest em Salvador, durante a Copa do Mundo. O evento ocorrerá no Farol da Barra e a gestão municipal entrará apenas com os serviços públicos, ficando palco, iluminação e telão. Já as atrações ficam por conta da FIFA e seus patrocinadores.

De acordo com o prefeito ACM Neto, conseguiu-se um modelo que atende à orientação do Ministério Público de não colocar dinheiro público no evento.

A Fan Fest será realizada nos dias dos jogos que acontecerão na Arena Fonte Nova, nas partidas do Brasil, semifinais e final. No máximo, o evento terá 16 dias. A primeira Fan Fast, portanto, ocorrerá no dia 12, abertura da Copa, quando Brasil e Croácia se enfrentam em São Paulo.

Na primeira fase, Salvador terá quatro jogos: Espanha x Holanda (13/6), Portugal x Alemanha (16/6), França x Suíça (20/6) e Bósnia x Irã (25/6). Além dessas partidas, outras duas acontecerão na cidade, respectivamente nos dias 1º e 5 de julho (oitavas e quartas-de-final).

