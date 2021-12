Prefeitura comprova ter pago R$ 3 mil de concurso

A assessoria da Fundação Gregório de Mattos (FGM), instituição vinculada à prefeitura, informou que somente na quarta, dia 3, conseguiu localizar o arquivo com o comprovante de pagamento referente ao prêmio do concurso de fachada mais bonita do 2 de Julho, do ano de 2009. Conforme reportagem publicada pelo A TARDE na edição de 2 de Julho deste ano, moradores da casa de nº 52 do Corredor da Lapinha - uma família de 11 filhos do professor Cícero Pessoa - alegaram não haver recebido os R$ 3 mil referentes ao primeiro lugar da disputa.

Na ocasião, a prefeitura informou apenas que não havia histórico de dívidas na FGM referente ao concurso de fachadas. Nesta quarta, no entanto, o comprovante de depósito foi localizado. O pagamento foi realizado no dia 28 de agosto de 2010 na conta de Cícero Pessoa. Na época, havia três meses que o professor tinha falecido.

De acordo com o comprovante apresentado, foi depositado R$ 2.830,62 na conta do próprio Cícero em uma agência do Bradesco. Do total, foi descontado o valor de R$ 169,38, referente ao imposto de renda.

Filha de Cícero, a professora Márcia Pessoa ficou surpresa ao saber que o depósito já havia sido realizado. "Eles não nos comunicaram nada. Da última vez que fomos ver o pagamento, disseram que faltavam documentos. Depois meu pai adoeceu e mandou a gente esquecer o caso", contou Márcia, que planeja, junto com a irmã, a também professora Selma Pessoa, ir à FGM para verificar a situação.

Selma afirmou que ela era quem administrava a conta-poupança do pai e que o valor que existia no banco foi dividido entre os irmãos, após a morte do professor. "Esse dinheiro a gente não viu. Vamos ao Bradesco para ver o que aconteceu. Acredito que a conta já tinha sido encerrada. Vencemos o concurso em 2009 e eles pagaram mais de um ano depois sem nos avisar. Meu pai não estava nem mais vivo. É um negócio, no mínimo, estranho", reclamou Selma.

Devolução - Para a assessora-chefe da FGM, Gildete Ferreira, caso a conta do professor já estivesse desativada quando o depósito foi feito, o valor retornaria para a instituição. "Não houve devolução, então, concluímos que a conta estava normalizada na época", ressaltou.

Gildete admitiu ainda que representantes da FGM não ligam para informar sobre o pagamento. "A pessoa tem que ir acompanhando a conta", afirma.

Segundo ela, a demora para a realização do pagamento ocorreu por conta da documentação. "O terceiro lugar também teve problema de comprovar de quem era a residência e, assim como seu Cícero, só recebeu em 2010. O normal era receber em 2009", relatou.

