Prefeitura coloca terreno de R$ 15 milhões à venda

A Prefeitura de Salvador anunciou, por meio de sua assessoria, a venda de um terreno localizado na avenida Tancredo Neves, uma das áreas mais valorizadas da capital baiana. A área, de 4.209 metros quadrados, tem preço mínimo de R$ 15 milhões.



O terreno, que tem sido utilizado como estacionamento pela prefeitura, é um dos últimos espaços não edificados da região. No entorno está localizado os shoppings Salvador e o da Bahia. Na avenida, também está a sede do Grupo A TARDE, alguns restaurantes e agências bancárias.



A licitação será realizada no dia 9 julho, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda.

