Prefeitura cobra dívida alegada de consórcio após decisão judicial

Na semana retrasada, o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) recebeu 111 novos processos de execuções fiscais movidos pela prefeitura de Salvador contra o Consórcio Parques Urbanos, grupo de empresas ao qual foi concedida, até 2052, a posse da área do extinto shopping Aeroclube Plaza Show.

Todos os processos, que dizem respeito às dívidas do consórcio com Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), foram recebidos nos dias 15 e 19 últimos, após o juiz Mário Soares Caymmi Gomes, da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, anular liminarmente o ato administrativo da prefeitura que havia cancelado, em julho, o contrato de concessão do Aeroclube para o Consórcio Parques Urbanos.

Nos bastidores, pessoas que acompanham o caso de perto tratam a liberação das ações pelo município como retaliação, já que a decisão judicial contra a prefeitura acatou um pedido de tutela cautelar antecedente feito pela concessionária.

O consórcio acumula processos judiciais no sistema do TJ-BA movidos pela Procuradoria Geral do município (PGM). Mas a dívida cobrada pela prefeitura tem sido objeto de questionamento, porque a legalidade da cobrança do IPTU de empresas concessionárias de áreas públicas, bem como a legalidade do aumento do IPTU desde 2014 são passíveis de revisão, segundo juristas.

Histórico

Em 2006, o empreendimento, administrado pelo grupo Iguatemi e por empresários cariocas, passou a investir no setor de varejo, o que atraiu lojistas para o local. Com isso, uma série de obras de ampliação do shopping começou a ser colocada em prática em 2008.

Foi neste ano, em janeiro, que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) embargou as intervenções, a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

À época, o desembargador responsável pelo caso alegou que era necessária autorização do órgão federal para o início das intervenções, por se tratar de uma área tombada.

A partir daí, o shopping passou a amargar processos de lojistas que alegavam prejuízos e nunca mais voltou a funcionar como nos tempos áureos.

Em 2014, quando o prefeito de Salvador, ACM Neto, assinou o contrato com o consórcio para renovar a concessão, o imbróglio parecia resolver-se. A demolição do local chegou a ser feita, mas as obras do novo shopping center, que começariam dali a dois meses, nunca foram iniciadas.

Como contrapartida para a concessão do local, o Consórcio Parques Urbanos deveria construir o Parque dos Ventos, uma área vizinha onde a prefeitura pretendia promover a festa de Réveillon entre 2017 e 2018.

Réveillon desabrigado

A realização do evento no local, entretanto, ficou comprometida após a decisão proferida pelo juiz Mário Soares Caymmi Gomes.

No documento, além de anular a quebra do contrato, o magistrado da primeira instância ainda determina que a gestão do prefeito ACM Neto "não poderá alterar, de maneira nenhuma, a situação em que se encontra a área objeto da concessão aqui em análise e o parque que lhe é adjacente, (...) sob pena de pagar multa diária de R$ 10 mil".

Ele cita como exemplo o Réveillon, afirmando que, se ocorrer, o evento impedirá a produção de provas "cruciais para o deslinde do pedido administrativo".

De acordo com o texto da decisão proferida por Caymmi Gomes, "já existem planos do réu de promover alterações no local do litígio que tornarão impossível a elaboração dos estudos descritivos e das provas requeridas pelo autor".

"Essas alterações implicarão na perda de elementos probatórios", afirma o juiz na sentença, comprometendo a realização da festa.

A discussão judicial promovida pela concessionária visa restabelecer o equilíbrio financeiro-econômico do contrato de concessão e o recebimento de indenização pelos investimentos realizados, decorrentes da extinção da concessão. Procurada, a prefeitura limitou-se a dizer que recorrerá da decisão.

