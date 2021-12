Prefeitura cobra da Embasa reparação asfáltica de qualidade

A prefeitura cobra à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) que garanta uma reparação de melhor qualidade em ruas que tiverem o asfalto danificado para a instalação de ligações, consertos e outros serviços.

Segundo o titular da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana, a Embasa fornece material para tapar os buracos feitos por ela. Mas, em vias recém-asfaltadas, esse material não apresenta a mesma qualidade do pavimento aplicado pela prefeitura.

Fontana afirma que a prefeitura já se reuniu várias vezes com a Embasa também para pedir a realização de fresagem em ruas recém-reformadas. "O ideal é fresar 10 m e 10 m depois de cada buraco", disse o secretário.

A Embasa rebate, informando que são fornecidas cinco equipes para a Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), cada uma com seis homens. Além de compactadores de placa, caçambas e também rolos compactadores.

O fornecimento está previsto em um acordo celebrado entre as partes em outubro de 2013 e demanda um investimento de R$ 5,8 milhões por ano. Ainda conforme a assessoria, o acordo não especifica que o serviço de tapa-buracos não deve ser feito em ruas com asfalto novo.

Fontana admite que o contrato não especifica um serviço especial para as ruas recapeadas. Mas diz que a reivindicação da prefeitura tem o objetivo de cobrar um serviço digno nessas regiões.

"Eles não podem perfurar a cidade como se fosse terra de ninguém e deixar o buraco lá. Listamos 25 ruas recém-pavimentadas e perfuradas pela Embasa. Ao todo, são mais de 150 buracos", informou Paulo Fontana.

Em resposta à cobrança do Município, a Embasa publicou um aviso de licitação para fresagem em ruas recém-recapeadas. O aviso foi publicado no dia 21 de maio, no Diário Oficial do Estado, e as propostas devem ser abertas no próximo dia 30.

