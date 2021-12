Prefeitura chega a acordo com servidores sobre dívida salarial

Uma dívida salarial, que teve início em maio de 2016, vai começar a ser paga pela Prefeitura de Salvador aos servidores municipais a partir do mês de setembro. O acordo entre as partes foi selado em um encontro com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps) na manhã desta quinta-feira, 31, na sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na avenida Vale dos Barris, Campo Grande.

O débito diz respeito ao pagamento dos chamados "avanços", quando, em um determinado período, o servidor público passa por um reajuste salarial. Os avanços do mês de maio de 2016, novembro de 2016 e maio deste ano não foram pagos. "Decidimos aceitar porque era a única proposta que eles deram; não tinha outra opção. Aceitamos a proposta, mas vamos continuar fazendo discussões sobre o pagamento dos retroativos dessa dívida", contou ao Portal A TARDE Bruno da Cruz, coordenador geral do sindicato.

Vão começar a ser pagos os passivos dos avanços, mas seus retroativos, além do resto da dívida referente aos outros meses, não possuem previsão de pagamento. "Não pagamos por impossibilidade financeira. Estamos vivendo uma crise sem precedentes", afirmou à reportagem o secretário de Gestão de Salvador, Thiago Dantas. Segundo o secretário, a prefeitura arrecadou nesses primeiros seis meses de 2017 R$ 170 milhões a menos do que o mesmo período de 2016.

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo