Prefeitura capacita afros e afoxés para captação de recursos

Grupos afros e afoxés podem se inscrever nos cursos de capacitação para elaboração de projetos de captação de recursos, nos dias 14, 15, 21, 22 de outubro e 4 de novembro. A capacitação é promovida pela prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e da Secretaria Municipal de Reparação (Semur), e busca garantir que os projetos tenham base legal e consistência, a fim de ampliar suas chances de aprovação.

Entre os temas dos cursos estão proteção e criação de marcas, tributação, leis e editais de incentivos lançados pelo poder público, relações nas entidades, direito público, entre outros. As aulas serão realizadas sempre das 14h às 17h, no auditório da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), localizado no Vale dos Barris, n° 125 - Campo Grande.

Quem tiver interesse em participar deve entrar em contato por meio dos telefones 3202-2608 (Semur) e 3202-7679 (Saltur). As inscrições são limitadas, podendo chegar a 30 participantes em cada aula.

