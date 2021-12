Prefeitura busca verba para obras de requalificação

Intervenções na avenida Sete de Setembro, requalificação do trecho de orla que abrange Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga, além da extensão entre Barra e Ondina, são obras que devem entrar em processo de licitação ainda este ano.

Essas e outras obras serão viabilizadas pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), com verba no valor de US$ 105 milhões, proveniente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"Os projetos estão avançando em Brasília. Já finalizamos os encaminhamentos para a liberação dos recursos junto à Secretaria do Tesouro Nacional. No caso do Prodetur, é necessária também a aprovação do Senado, e acredito que não teremos problemas", afirmou o prefeito ACM Neto.

Em homenagem ao centenário da avenida Sete de Setembro, as intervenções abrangem o trecho entre a praça da Aclamação e o início da rua Chile (3 km) e custo de R$ 12 milhões. "A ideia é proporcionar maior conforto para o pedestre que transita na região, com o mínimo de obstáculos na via que, além da importância histórica e turística, integra o Campo Grande a praça Castro Alves e concentra grande volume do comércio e órgãos do serviço público", contou o secretário municipal da Casa Civil, Moysés de Oliveira Andrade Júnior.

A região será contemplada com ampliação, em até 2 metros, do passeio do lado esquerdo com pavimentação em pedra portuguesa, além de serviços de drenagem, iluminação pública, recapeamento.

Nos passeios dos monumentos históricos, a paginação do passeio é diferenciada para destacar as estruturas. Também serão construídos parklets (espaços de lazer e convivência ao lado das calçadas), o que reduzirá a quantidade de vagas de estacionamento.

Orla

A requalificação do trecho de orla de Stella Maris, praia do Flamengo e Ipitanga, totalizando 5 km, também está com o projeto pronto e está orçada em R$ 33 milhões. A obra segue o mesmo conceito do que foi feito em Piatã e Itapuã. "O calçadão será modernizado e contará com parque infantil, ciclovia, pista de cooper, quiosques, quadras de futebol e vôlei, mirante, espaço para massagem, base de apoio aos esportes náuticos, pistas para patins entre outros", disse o secretário da Casa Civil.

Na orla, entre Barra e Ondina, o tráfego na Av. Oceânica, em frente ao Bahia Othon Palace, será mão única, sentido Rio Vermelho. O sentido contrário será na via interna onde está a Paróquia Ressurreição do Senhor. "Iremos retirar os canteiros, ampliar as calçadas em alguns trechos, aumentar a extensão da ciclovia", explicou o titular da Casa Civil. O custo será de R$ 38,8 milhões e a obra deve durar dois anos.

Outras obras na área do turismo também podem ser incluídas no programa, como a conclusão de ações na orla de Plataforma, Itacaranha, Escada, Praia Grande, Periperi, Boa Viagem e Canta Galo, que estão em conclusão do projeto executivo.

