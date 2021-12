Prefeitura-Bairro registra 662 atendimentos em Bom Jesus dos Passos

Cerca de 662 atendimentos sociais gratuitos foram realizados nesta terça-feira, 29, na Ilha de Bom Jesus dos Passos. Bolsa Família, Cartão SUS e suporte jurídico estiveram entre os mais buscados na edição do projeto executado pela Prefeitura-Bairro itinerante de Salvador.

De todos, o serviço mais solicitado pelos moradores da região foi o Bolsa Família, com 80 oportunidades. Atendimentos médicos, orientação sobre saúde bucal, distribuição de escovas, suporte jurídico ao consumidor, conciliação jurídica, ouvidoria, Codesal, Coelba, alistamento militar, carteira de trabalho e dispensação de lâmpadas, também foram oferecidos na ação.

Para a diretora geral das Prefeituras-Bairro, Ana Paula Matos, a edição do projeto itinerante em Bom Jesus dos Passos teve um resultado satisfatório.

“Foram mais de 600 atendimentos em um dia de semana. É um quantitativo expressivo, que se torna ainda mais simbólico por causa da barreira geográfica. Muitas pessoas não têm condições de fazer esse deslocamento para resolver as suas demandas em Salvador e a administração municipal, com essa proposta, abraça esses moradores e faz com que eles se sintam incluídos e assistidos”, afirmou.

