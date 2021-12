Prefeitura-bairro da Liberdade/S. Caetano é inaugurada

Entregue nesta sexta-feira, 29, à população, a sede da prefeitura-bairro da região administrativa de Liberdade/São Caetano fica na Av. San Martin, em Salvador. O espaço tem capacidade para atender 800 pessoas por dia, contando para isto com 15 guichês e seis salas.



No local, moradores terão acesso a vários serviços, a exemplo de recarga do SalvadorCard, 2ª via de contas e certidão de documentos. Um posto especial da Defesa Civil prestará apoio aos agentes comunitários quando estes identificarem áreas em situação de risco nos bairros da região.



No discurso de inauguração, o prefeito ACM Neto afirmou que a entrega da unidade é mais um compromisso realizado pela gestão atual. "Temos um grupo político que está sintonizado com o povo", destacou.



Para a coordenadora da prefeitura-bairro da região, Enilza Rocha, a sede tem a missão de trazer serviços para a comunidade, identificar demandas e aproximar o povo do poder público.



Atendimento



Moradores da Liberdade, São Caetano e adjacências participaram da festa de inauguração da unidade, cujo atendimento ao público está previsto para começar na próxima segunda-feira, a partir das 8h.



Para Maria José Araújo, 61 anos, moradora de São Caetano, este tipo de atendimento é muito importante para o bairro. "Eu vou usar todos os serviços, principalmente para saber sobre o Bolsa Família", contou.



Já a líder comunitária do Curuzu, Maria Ferreira, de 54 anos, acredita que a prefeitura-bairro vai servir muito à população de baixa renda. "Vou aproveitar para solicitar que construam as encostas em alguns locais do bairro e pretendo me inscrever no projeto Morar Melhor", frisou.

