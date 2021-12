Prefeitura avalia lei que prevê multa de R$ 3 mil para pichadores

O projeto de lei que institui multa de R$ 3 mil para quem pichar imóveis públicos e privados de Salvador sem autorização está sob análise da Procuradoria Geral do Município (PGM). A proposição foi aprovada pela Câmara Municipal, na última terça-feira, 20.

De acordo com a assessoria da prefeitura, somente após a análise, o município poderá se manifestar sobre a regulamentação. O PL é de autoria do líder do DEM na casa, o vereador Alexandre Aleluia, e altera uma lei já existente (4659/92) que também determinava sanções a pichadores.

Aleluia disse que a norma de 1992 estava defasada. Ela previa multa com base em Unidade Padrão Fiscal (UPF), que não é mais aplicado. O PL modifica o valor da punição e acrescenta a restrição aos imóveis privados que não constavam no texto da lei anterior.

Sobre a fiscalização, o vereador afirmou que dependerá da regulamentação, mas ele acredita que deverá ser feita pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal.

"Eu não conversei ainda com o prefeito sobre isso, mas tenho certeza que é uma grande preocupação dele. Acredito que ele vai sancionar", frisou. As pessoas que não puderem pagar a multa, serão inscritas no cadastro de dívida ativa do município. "Elas viram devedoras", acrescentou.

O vereador disse que o PL não trata sobre a diferença entre pichação e grafite. "Estamos falando sobre pichações não autorizadas. O que está sendo discutido aqui é a autorização. Acho injusto um trabalhador sair para o trabalho e, ao retornar, ver o muro de casa pichado".

Para Aleluia, as pichações são "atos de vandalismo", com o objetivo de tornar "degradante" o ambiente: "Tenho procurado fazer projetos que demarquem valores e este é um valor que se deve defender, que é o da ordem, o da boa convivência".

O grafiteiro Iale, que assina as obras como Questão Almada, considerou a lei "genérica" e acredita que ela vai intensificar abordagens agressivas da Guarda Municipal. Ele defendeu que é preciso "um olhar mais cuidadoso" para identificar o contexto das intervenções na cidade.

"Há um muro degradado, com limo. Aí o grafiteiro pinta este muro. A gente tem problema de acesso à cidade. Tem artistas que querem dar contribuição para a cidade. O que nós queremos, enquanto grafiteiros, é contribuir para o embelezamento", afirmou Iale.

O grafiteiro disse que não defende atos ilícitos e que as abordagens são feitas com "terror psicológico". "Temos que saber para onde vão os R$ 3 mil", questionou.

O titular da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), Marcílio Bastos, afirmou que não acredita que haverá aumento de abordagens agressivas. "A lei está munindo a gente com uma forma de punição", disse.

Recentemente, a cidade de São Paulo foi alvo de uma guerra da prefeitura às pichações. Em Salvador, a prefeitura gasta cerca de R$ 30 mil por mês na recuperação de monumentos pichados e danificados. "A pichação é o vandalismo mais frequente", ressaltou Bastos.

Como exemplo, a secretaria informou "casos com repercussão" como as duas pichações do monumento de Clériston Andrade, na Garibaldi, no qual foram gastos R$ 29 mil, no total, e o do Mercado Modelo, que teve um custo de R$ 13 mil.

Desenhos foram riscados em caixa de energia na região do Iguatemi (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Inscrições estão presentes no viaduto situado na rótula do Abacaxi (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Combate

Ainda segundo informações da Seman, a Guarda Municipal auxilia no combate aos pichadores. Sempre que há flagrante, encaminha infratores para a delegacia. No entanto, o secretário destacou que atualmente não há nenhum elemento jurídico de punição.

Bastos disse que há "interesse" do município em identificar áreas da cidade que poderão ser destinadas para este tipo de intervenção. No entanto, na prática, não há nada definido.

