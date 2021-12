Prefeitura atualiza normas para baianas a partir desta terça

Um novo decreto que regulamenta o trabalho das baianas de acarajé e de mingau na cidade será assinado pelo prefeito ACM Neto na terça-feira, 1º, no Palácio Thomé de Souza. Com a atualização do Decreto Municipal nº 12.175, de 25 de novembro de 1998, as profissionais vão precisar cumprir alguns requisitos, o que inclui os trajes típicos.

A secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf, disse que o objetivo é garantia da preservação da tradição por parte desta parcela do comércio informal. Ela disse que é importante "coibir a exploração por comerciantes que não estejam em consonância com a legislação".

Rosemma informou ainda que haverá uma classificação das baianas, que serão divididas em três categorias, de acordo a área ocupada e a dimensão dos tabuleiros.

