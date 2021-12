Prefeitura apresenta projeto náutico de R$ 35 mi para Lobato

A área de 134 mil m² na orla do Lobato, subúrbio ferroviário, onde funcionava uma fábrica de óleo de mamona, dará lugar, nos próximos anos, a um complexo náutico, com a construção de uma marina e um empreendimento imobiliário.

Nesta sexta-feira, 29, o diretor da Todos os Santos Empreendimentos Imobiliários Ltda., Luiz Antônio Sampaio, assinou memorando de intenções com a prefeitura municipal. Com isso, a empresa, que pretende investir R$ 35 milhões, compromete-se a construir o empreendimento voltado para barcos de pequeno porte, e a prefeitura, a ajudar no processo.

"O memorando significa que a gente está assumindo levar a cabo o negócio, e a prefeitura, a nos ajudar com os processos administrativos, as licenças. A ideia do documento é formalizar o mútuo auxílio", afirmou o advogado Válter Sampaio, um dos diretores da empresa.

No entanto, não há prazos para a execução do projeto, intitulado Complexo Turístico Marina de Todos os Santos. Luiz Antônio estima que todo o empreendimento deve ser finalizado em cinco ou oito anos. Por trás da empresa está um fundo internacional (o nome não foi divulgado) que atua na Turquia e tem interesse, também, em construir uma marina na Baía de Camamu.

O prefeito ACM Neto disse que, ao ser procurado, respondeu que não pouparia esforços para viabilizar o empreendimento e que foi montada uma força-tarefa para vencer questões burocráticas. "É raro hoje observar grupos interessados em investir no país", afirmou.

Conforme a prefeitura, a construção do complexo é a primeira ação por conta do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que definiu o zoneamento da cidade e os investimentos que poderiam ser feitos em cada área.

Mercado

Segundo o empresário Luiz Antônio, o que atraiu o interesse do fundo internacional foi o mercado náutico em Salvador: "Aqui, esse mercado é muito carente de vagas para barco. A propriedade já foi comprada e a empresa está sendo registrada na Junta Comercial".

No terreno, localizado na rua Voluntários da Pátria, está sendo desinstalada a fábrica Bom Brasil. Quando for concluída, segundo Válter Sampaio, será iniciada a fase de solicitação de licenças do complexo. A previsão é que o negócio gere 350 empregos e "impulsione" a economia e turismo da região.

