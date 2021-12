Prefeitura apresenta BRT e outros projetos em São Paulo

O BRT (transporte rápido de ôibus, em inglês) que será implementado em Salvador pela prefeitura foi apresentado para especialistas em mobilidade durante o 21º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, nesta quinta-feira, 29, na cidade de São Paulo. O evento, que teve início quarta-feira, 28, segue até sexta, 30, e recebe autoridades no tema.

Além do secretário de Mobilidade, Fábio Mota, que fez a apresentação do novo modal, o superintendente de Trânsito da capital baiana, Fabrizzio Muller, também está presente no encontro. Além de apresentar o BRT, Mota também foi mediador da mesa “Lei de Mobilidade Urbana já tem 5 anos: como está o setor metroferroviário?”, na tarde desta quinta-feira, 29.

Na ocasião, foram apresentados, ainda, as ações previstas para a reestruturação das linhas de ônibus de Salvador e a criação do Centro de Controle Operacional (CCO), aparelho que possibilita o monitoramento do sistema de coletivos da capital.

Para o secretário Fábio Mota, a oportunidade de mostrar as atividades da administração local é importante para trocar experiências entre gestores de outras cidades. “Esse é um dos principais e mais interessantes eventos sobre transporte e trânsito do país. É essencial participar de um encontro onde os gestores de trânsito e transporte do Brasil possam se reciclar, trocar experiências e sair daqui com novas ideias”, avaliou ele.

Evento

O Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito é um evento bienal realizado pela Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) desde 1978. Nesse período, tornou-se o principal evento científico e político da área de transportes e mobilidade urbana. A 21ª edição, realizada esse ano, acontece no Centro de Eventos Pro Magno.

Em paralelo, acontece a X Exposição Internacional de Transporte e Trânsito (Intrans), área de exposição de produtos, serviços, tecnologias e sistemas direta ou indiretamente relacionados com todos os aspectos da mobilidade urbana.

