Prefeitura apreende barracas de camping no circuito da festa

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), da Prefeitura de Salvador, apreendeu até às 6h do dia deste domingo, 15, 26 barracas de camping, colchões, lençóis, ferragens e lonas, sombreiros, toldos e tendas. Os equipamentos estavam instalados em áreas oúblicas da cidade

A Semop está realizando fiscalização de ocorrência de acampamentos improvisados na região do canteiro de Ondina. De acordo com a Portaria 194/2014 é terminantemente proibida instalação de qualquer equipamento que não seja aquele que foi licenciado, a exemplo de lonas, placas de qualquer tipo e material, barracas de camping, praia, tendas em via pública.

