Prefeitura anuncia venda de terreno no Caminho das Árvores

Um terreno de 2.670 metros quadrados, localizado no Caminho das Árvores, na Rua do Cipreste, será vendido pela Prefeitura de Salvador no dia 13 de janeiro de 2016. O terreno fica a 500 metros do Shopping da Bahia, a 200 metros do Hiper Bompreço.

De acordo com a prefeitura, o local tem potencial de utilização para escritórios comerciais ou de serviços na área de educação.

A área, que tem valor mínimo de R$ 5,7 milhões, será licitada no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda (7º andar), às 15h. Para saber mais sobre o processo de licitação é só acessar o site da Secretaria da Fazenda Municipal.

