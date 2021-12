Prefeitura anuncia venda de mais um terreno em Salvador

A Prefeitura de Salvador anunciou o leilão de mais um terreno na capital baiana. Dessa vez será uma área que funciona como estacionamento na parte de trás do Shopping da Bahia. A licitação acontecerá no próximo dia 23, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal da Fazenda, localizado no 7º andar. O preço mínimo do terreno é de R$39 milhões.

O terreno está localizado no mais importante centro de negócios da cidade. A área fica entre o shopping e o Centro Empresarial Iguatemi, a cerca de 300 metros da Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das principais vias de ligação de Salvador. Mais informações sobre o processo de licitação podem ser acessadas no site da Sefaz.

Este é o quarto terreno posto à venda em quatro meses. Em novembro, foi anunciado a venda de dois, um em Patamares, na rua Luiz Gonzaga, nas proximidades do Condomínio Alphaville. Com 25.095 metros quadrados, a propriedade teve preço mínimo de R$ 15,5 milhões. O segundo foi na avenida Barros Reis, próximo ao Shopping Bela Vista, com 4.458 metros quadrados e preço mínimo de R$ 3.290 milhões. Em dezembro, outro terreno foi anunciado no Caminho das Árvores, na Rua do Cipreste, com 2.670 metros quadrados e valor mínino de R$ 5,7 milhões. Os quatro terrenos se vendidos pelo valor mínimo pedido vão gerar mais de R$ 63 milhões para os cofres da prefeitura.

Projeto

Em 2014, foi aprovado Projeto 121, de desafetação e alienação de 59 terrenos públicos. Na época a Secretaria da Fazenda informou que o dinheiro arrecadado com a venda dos imóveis será usado para a construção do Hospital do Municipio, e destinado ao Fundo Garantidor, uma espécie de reserva imobiliária da prefeitura, que será usada como hipoteca nas parcerias público-privadas (PPPs). Além da implantação do Centro Administrativo Municipal, postos de saúde e escolas.



A reportagem entrou em contato com a Sefaz para confirmar quantos imóveis já foram vendidos e o valor arrecadado, além de confirmar a intenção de uso do dinheiro recebido, mas não teve resposta.

